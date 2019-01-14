Yılın İlk Fuarı Junioshow, Rekor ile Kapandı

BURSA Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow', 4 gün boyunca 64 ülkeden 26 bin 424 iş insanını ağırlayarak ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle bu yıl 6.'sı düzenlenen Junioshow, sektörün moral kaynağı oldu. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda 200'e yakın katılımcı firma, dört gün boyunca özel dekor stantlarda 0-12 yaş bebek ve çocuk hazır giyim ilkbahar-yaz kreasyonlarını sergiledi. Fuar kapsamında ayrıca bin 150 yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren katılımcı firmalar, önemli işbirliklerine imza attı.

İHRACAT ODAKLI VİZYON

Fuarı değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Bursa'nın sektördeki üretim ve tasarım kalitesini Junioshow ile uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade eden İsmail Kuş, "Önceleri yalnızca iç piyasaya mal satan Bursalı firmalarımız Junioshow sayesinde ihracat odaklı bir vizyona kavuştu. Fuara katılan firmalarımızı bu yıl da Ticari Safari ve UR-GE projelerimiz kapsamında düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonu ile 64 ülkeden 1.150 yabancı alıcıyla buluşturduk. Çok sayıda yeni iş bağlantısının gerçekleştiği fuarımız, firmaların ihracatçı kimliğine güç kattı" dedi.

64 ÜLKEDEN 26 BİN 424 İŞ İNSANI

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, 2019 yılının ilk buluşması olan fuarın 64 ülkeden gelen 26 bin 424 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Junioshow'un yurt içi ve yurt dışındaki alıcılardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Ersözlü, verilen milyon dolarlık siparişler ile fuarın hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını vurguladı. Junioshow'a yoğun tanıtımla hazırlandıklarını belirten Ersözlü, "TÜYAP yurt dışı ofislerimizin çalışmaları, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ile BTSO'nun UR-GE projeleri kapsamında; ABD, Afganistan, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Filistin, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İspanya, İsveç, Kazakistan, Kanada, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Nijerya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan'dan gelen 1.150 iş insanı Junioshow'u ziyaret etti. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 40'tan fazla şehirden gelen sektör temsilcileri fuarda yer aldı. Junioshow Fuarı'nda kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı" diye konuştu.

İKİNCİ BULUŞMA 3- 6 TEMMUZ'DA

Ersözlü, yılın ikinci Junioshow Fuarı'nın 3-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında 'sonbahar- kış' konsepti ile ziyaretçileriyle buluşacağını belirterek, "Junioshow Fuarı için şimdiden hazırlıklara başladık. Yine dekor stantların yer alacağı fuar, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleşecek" dedi.

YABANCI ALICILAR HAYRAN KALDI

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise fuara ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede şunları söyledi: "Bebe çocuk konfeksiyonu sektörünün Bursa'nın geleceğine yön veren sektörlerden biri haline gelmesinde Junioshow Fuarı'nın büyük payı var. Fuarımız, sektörün potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Dünya çapındaki alıcılar ve sektör profesyonellerini firmalarımızla buluşturan Junioshow sayesinde firmalarımız bu yıl da önemli iş bağlantılarına imza attı. Yabancı konukların firmalarımızın ürünlerine hayran kaldıklarını ve ürünlerin kalitesini takdir ettiklerini gördük. Başta BTSO olmak üzere fuarın düzenlenmesinde emeği bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- Bursa

Kaynak: DHA