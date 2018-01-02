Yılın İlk Dört Büyük Festivalinin Tarihleri Açıklandı
2018 hızlı başladı, yılın ilk dört büyük festivalinin tarihleri açıkalandı. Peki siz bu yaz hangi festivallere gideceksiniz? Karar verme zamanı:
Geçtiğimiz yıl binlerce müzisyenin birarada eğlenmesini sağlayan 4 büyük festivalin 2018 tarihleri açıklandı. Çukurova Rock Festivali, Samsun Gençlik Festivali, Kuşadası Gençlik Festivali ve Zeytinli Rock Festivali'nin 2018 tarihleri şöyle sıralanıyor:
Adana Galeria AVM Çim Alan - Çukurova Rock Festivali - 10/13 Mayıs 2018
Samsun Sheraton Grand Beach - Samsun Gençlik Festivali - 21/24 Haziran 2018
Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı - Kuşadası Gençlik Festivali - 4/8 Temmuz 2018
Edremit/ Akçay - Zeytinli Rock Festivali - 29/30/31 Ağustos/ 1-2 Eylül 2018
2 Ocak tarihinden itibaren avantajlı ön dönem biletleri satışa çıkacak olan festivallerde kısa bir süre 1 festival bileti alana, 1 bedava kampanyası uygulanacak.
Kaynak: Pembenar