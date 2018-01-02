Yılın İlk Dört Büyük Festivalinin Tarihleri Açıklandı

Yılın İlk Dört Büyük Festivalinin Tarihleri Açıklandı

2018 hızlı başladı, yılın ilk dört büyük festivalinin tarihleri açıkalandı. Peki siz bu yaz hangi festivallere gideceksiniz? Karar verme zamanı:

Yılın İlk Dört Büyük Festivalinin Tarihleri Açıklandı



Geçtiğimiz yıl binlerce müzisyenin birarada eğlenmesini sağlayan 4 büyük festivalin 2018 tarihleri açıklandı. Çukurova Rock Festivali, Samsun Gençlik Festivali, Kuşadası Gençlik Festivali ve Zeytinli Rock Festivali'nin 2018 tarihleri şöyle sıralanıyor:

Adana Galeria AVM Çim Alan - Çukurova Rock Festivali - 10/13 Mayıs 2018

Samsun Sheraton Grand Beach - Samsun Gençlik Festivali - 21/24 Haziran 2018

Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı - Kuşadası Gençlik Festivali - 4/8 Temmuz 2018 

Edremit/ Akçay - Zeytinli Rock Festivali - 29/30/31 Ağustos/ 1-2 Eylül 2018

2 Ocak tarihinden itibaren avantajlı ön dönem biletleri satışa çıkacak olan festivallerde kısa bir süre 1 festival bileti alana, 1 bedava kampanyası uygulanacak.

Kaynak: Pembenar

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