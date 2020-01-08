Yılın İlk Derbisi Manchester City'nin

08.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:19

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi City ve United eşleşti. Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan ilk maçta Manchester City, ezeli rakibini süpürdü. Bernardo Silva harika bir vuruşla gol perdesini açarken, ikinci golde de Mahrez'e harika bir asist yaptı. Kevin de Bruyne'nin hazırladığı pozisyonda Andreas Pereira'nın topu kendi ağlarına göndermesiyle City ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Maviler, ikinci yarıda Rashford'un golüne engel olamasa da 3-1'lik skorla rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj sağladı.