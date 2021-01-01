Yılın ilk cuma namazı kılındı
01.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:34
Menteşe ilçesindeki Şeyh Muslihittin Camisi bahçesinden detay Cami içinden detay Cami bahçesinden detay Namaz kılan vatandaşlar MUĞLA - Muğla'da vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek cuma namazını kıldı.
Menteşe ilçesindeki Şeyh Muslihittin Camisi bahçesinden detay
Cami içinden detay
Cami bahçesinden detay
Namaz kılan vatandaşlar MUĞLA - Muğla'da vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek cuma namazını kıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça