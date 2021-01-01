Yılın ilk cuma namazı kılındı
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Yılın ilk cuma namazı kılındı

01.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:34

Menteşe ilçesindeki Şeyh Muslihittin Camisi bahçesinden detay Cami içinden detay Cami bahçesinden detay Namaz kılan vatandaşlar MUĞLA - Muğla'da vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek cuma namazını kıldı.

Menteşe ilçesindeki Şeyh Muslihittin Camisi bahçesinden detay

Cami içinden detay

Cami bahçesinden detay

Namaz kılan vatandaşlar MUĞLA - Muğla'da vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek cuma namazını kıldı.

Yılın ilk cuma namazı kılındı
Yılın ilk cuma namazı kılındı
Yılın ilk cuma namazı kılındı
Yılın ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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