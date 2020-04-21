Yılın ilk çeyreğinde 2,87 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 875 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihraç edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 875 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihraç edildi.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 25 bin 934 tonluk ihracat gerçekleştirilerek, karşılığında 68 milyon 924 bin dolar gelir sağlandı.

Kayısının meyvesinin yanında, çekirdeği de ülke ekonomisine döviz kazandırdı.

2019'da 7 bin 355 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirerek, karşılığında 16 milyon 400 bin dolar gelir elde edildi.

Bu yılın ilk 3 ayında ise yaklaşık 1100 ton kabuklu kayısı çekirdeği ihracatından 2 milyon 875 bin dolarlık gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı kabuklu kayısı çekirdeği miktarını yaklaşık 30 bin ton olduğunu söyledi.

Özcan, kayısı çekirdeği ihracatının devam ettiğini ve ihracatta sıkıntı olmadığını anlatarak, "3 ayda yaklaşık 1100 ton çekirdek (kabuksuz) ihracatı gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir rakam, üretici cephesinde baktığımızda üreticiyi mutlu edecek bir dönem yaşadık. Hasat sezonunda (kükürtlü kabuklu çekirdek Temmuz- Ağustos 2019) kilogramı 2,60 kuruştan, bugün yaklaşık 4 liraya çıkmış durumda. Bu üretici için kuru kayısı üretiminde çekirdek maliyetleri düşürecek en önemli gelir kalemi." şeklinde konuştu.

"Gün kurusundan elde edilen kabuklu çekirdeğin kilogramı bugün yaklaşık 7 lira" diyen Özcan, bu çekirdek türünün ise hasat döneminde kilogramının 4 lira civarında olduğunu hatırlattı.

"Biz şu anda ihracatta iyi bir noktadayız"

Bu yıl çekirdek fiyatlarının üreticiyi mutlu ettiğini düşündüğünü dile getiren Özcan, "Çekirdek ihracatında şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Üreticilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Kuru kayısı Türkiye'nin yüzünü güldürdüğü gibi çekirdeği de Türkiye'nin yüzünü güldürüyor. Biz şu anda ihracatta iyi bir noktadayız. Bir taraftan kayısı ihracatımız devam ederken bir taraftan da çekirdek ihracatımız son hızla devam ediyor, olumsuzluklara, sıkıntılara rağmen." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin üretiminin ve ihracatının yavaşlamaması lazım"

Dünyanın bir pandemiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üretiminin ve ihracatının yavaşlamaması lazım. Bu konuda yetkililerin, kamu idarecilerinin ihracatçının karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelen üretim noktasında insan iş gücü ihtiyacını destekleyici bütün kararları hayat geçirmesi, fabrikalarımızın çarklarını hızlı ve sağlıklı şekilde devam etmesi lazım. Cumhurbaşkanımız bu konunda çok önemli tedbirler alıyor ve almaya devam ediyor. İhracatçı ve sanayicilerimizin sorunlarını çözmek için her gün yeni bir paket açıklanıyor."

Kaynak: AA