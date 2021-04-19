Yılın ilk çeyreğinde 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi
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Yılın ilk çeyreğinde 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde 120'den fazla ülkeye 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi.

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Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde 120'den fazla ülkeye 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-şubat-mart döneminde konserve ihracatından elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Sebze ve meyve konserveleri ile bunların közlenmiş ve salamura edilmiş mamullerini 120'den fazla ülkeye satan Türkiye, yılın ilk 3 ayında 170 milyon 431 bin dolar gelir elde etti.

Söz konusu dönemde konserve ihracatında ilk sırada 44 milyon 783 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi, 14,5 milyon dolarla Hollanda ve 14,4 milyon dolarla ABD izledi. İngiltere'ye 11,9 milyon dolar, Irak'a ise 10,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Yüzde 10 ila 12 arasında bir ihracat artışı öngörüyoruz"

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, yaş sebzenin tesislerde işlenmesiyle elde edilen mamul ihracatının her yıl ortalama yüzde 5 büyüdüğünü söyledi.

Seyyar, geçen yılı, 2019'a göre yüzde 7'lik bir artışla kapattıklarına dikkati çekerek, "Sanıyorum ki 2021 yılında ihracat artışımız önceki yılların ortalamasının biraz daha üzerinde gerçekleşecek. Sene sonu itibarıyla mamul ihracatında yüzde 10 ila 12 arasında bir ihracat artışı öngörüyoruz. Dünyadaki pazarlarla kontratlarımız yeni başladı ancak ilk gelen bilgiler bir önceki yılın biraz daha üzerinde olacağını gösteriyor. 2021, 2020'ye göre daha iyi olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Seyyar, sebze ve meyvede işlenmiş gıdaların katma değerinin daha yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ambalajlı ihracat her zaman daha avantajlı. Büyük ambalaj satışlarında bir miktar gerileme var ancak 'retail" dediğimiz yani perakende, rafa yapılan ürünlerde ciddi bir talep artışı var. Dolayısıyla konserve ihracatçıları, bu dönem kavanoz ve küçük tenekelerde üretimi tercih ettiler. Çünkü talep bu şekilde gelişti. Dolayısıyla kapasite artışı yaşandı ve bu da ihracat rakamlarına yansıdı."

Yılın ilk çeyreğinde 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi
Yılın ilk çeyreğinde 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi
Yılın ilk çeyreğinde 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi
Yılın ilk çeyreğinde 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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