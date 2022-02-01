Yılın ilk ayına ilişkin ihracat rakamları yarın açıklanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı dış ticaret rakamlarını yarın açıklayacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Bakan Muş, geçen aya ilişkin dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla paylaşacak.

Bakanlığın Söğütözü'ndeki yerleşkesinde yapılacak toplantı yarın 11.30'da başlayacak.

2021'de rekor ihracat

Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı.

Ülke ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat da yüzde 23,6 yükselişle 271 milyar 355 milyon dolar olmuştu.