Yılın İlk Antepfıstığına Ödül

Gaziantep'te yılın ilk mahsul kırımızı kabuklu Antepfıstığı hasat edildi. Yılın ilk mahsul Antepfıstığını normal sezonundan yaklaşık bir ay önce yetiştirme başarısı gösteren çiftçi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından, Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Türkiye Antepfıstığı üretiminin tamamına yakın bir bölümünün karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yılın ilk Antepfıstığı hasat edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Yolağzı köyünde çiftçilik yapan Müslüm Vedat Ünal tarafından yetiştirilen Antepfıstığı, 2018 yılının ilk mahsul Antepfıstığı olarak kayıtlara geçti. Hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan ilk mahsul Antepfıstığı için GTB'de ödül töreni düzenlendi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, çiftçi Müslüm Vedat Ünal, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Sezonun ilk Antepfıstığı yetiştirme başarısı gösteren üreticiyi kutlayan GTB Başkanı Akıncı, "Ödül törenimizi her yıl geleneksel olarak gerçekleştiriyoruz. Zira, Antepfıstığı şehrimiz ve bölge ekonomimiz için son derece hayati önem taşıyan bir ürün. Bunun yanı sıra ismini şehrimizden alan binlerce yıldır bu topraklarda kök salarak her dönem bolluk ve bereketi simgeleyen Antepfıstığını ata yadigarımız ve kültürel ürünümüz olarak görmekteyiz" dedi. Bu sene rekoltenin verimli geçmesini beklediklerini vurgulayan Akıncı, "Geçtiğimiz günlerde Antepfıstığı ile ilgili rekolte tahmin çalışmalarımızın sonucunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Ülke genelinde 210 bin ton, şehrimiz için ise yaklaşık 84 bin ton dolaylarında bir rekolte beklentimiz mevcut" diye konuştu. Gelecek üretim sezonları içinde rekoltede son derece ümitli olduklarını kaydeden Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yeni dikilen Antepfıstığı ağaçlarının ürün vermeye başlaması ve profesyonel tarım anlayışının her geçen gün gelişmesi yeşil altın Antepfıstığına yönelik gelecek ümitlerimizi artırmakta. Bugün borsamıza gelen ilk ürünümüzle birlikte aslında bir nevi sezonunda açılışını yapmış bulunuyoruz. Yeni hasat döneminin bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum."

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çiftçilik yaptığını aktaran Müslüm Vedat Ünal ise, "Yaklaşık 75 dönümlük bir bahçede Antepfıstığı yetiştiriciliği yapıyoruz. Ağaçlarımızın bazıları gerek cinsinden gerekse de hava şartlarından dolayı bu sene daha erken verime ulaştı. Fıstıklarımız yaklaşık 3-4 gün önce olgunluğa ulaştı. İlk hasadı ailemle birlikte yaparak borsamıza getirdim. Yılın ilk Antepfıstığını yetiştirmekten dolayı çok mutluyum. GTB'ye Antepfıstığı üreticisine verdiği destek ve değerden dolayı teşekkür ederim "ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP