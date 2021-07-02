Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı
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Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı

Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde de global pazarda ağırlığını koruyan Türk halı ihracatçıları, yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54.6'lık artışla 1 milyar 617 milyon dolarlık halı ihracatına imza attı.

Pandemi sürecinde de global pazarda ağırlığını koruyan Türk halı ihracatçıları, yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54.6'lık artışla 1 milyar 617 milyon dolarlık halı ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan halı ihracatçılarının yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54.6 artışla 1 milyar 617 milyon dolarlık halı ihracatı yaptığını söyledi. Halı ihracatının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 52.7 artarak 298 milyon dolar olduğunu ifade eden Selahattin Kaplan, halı ihracatçılarının başarısını kutladı.

"İhracatçılar her ay yeni rekora imza atıyor"

2021 yılının ilk 6 aylık sürecinde pandeminin etkilerini yoğun olarak hissettiklerini aktaran Kaplan, dünya genelinde pandemi nedeniyle birçok ülkede çeşitli dönemlerde tam kapanma yaşandığını belirterek, "Lojistik anlamında ihracatçılar çok büyük sıkıntılar yaşadı. Sürekli artan maliyetlere ve sıkıntılara rağmen dünya halı üretiminin merkezi olan Türkiye'de halı ihracatı sekteye uğramadan sürdü. Halı ihracatçıları her ay yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor" dedi. - GAZİANTEP

Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı
Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı
Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı
Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı
Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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