Yılın ilk 6 ayında fotoğraf baskısına talep yüzde 60 arttı Günümüzde fotoğraf makinelerinin yerini akıllı telefonlar alıyor, araştırmalar son 10 yılda dijital kameralara olan talebin yüzde 87 azaldığını gösteriyor.

Günümüzde fotoğraf makinelerinin yerini akıllı telefonlar alıyor, araştırmalar son 10 yılda dijital kameralara olan talebin yüzde 87 azaldığını gösteriyor. Ancak, sıra fotoğrafları saklamaya geldiğinde ise telefon hafızaları yetersiz kaldığı görülüyor. Pek çok fotoğraf bu sebeple silinirken anılara sahip çıkacak inovatif çözümler fotoğraf baskısına olan talebi yüzde 60 artırdı.

Dijital dönüşüm hayatın her alanında etkisini gösteriyor, meslekler ve hobiler yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümden en çok etkilenen alanların başında ise fotoğrafçılık geliyor. Kamera ve Görüntüleme Ürünleri Birliği (CIPA) verilerini inceleyen Sosyopix'e göre, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle dijital kameralara olan talep son 10 yılda yüzde 87 azaldı. Akıllı telefon kullanımına bakıldığında ise kullanıcıların yüzde 92'sinin en çok kamera özelliğini kullandığı görüldü. Bu sayede fotoğrafçılık akıllı telefonu olan herkes için kolay hale gelse de, sıra fotoğrafları saklamaya geldiğinde telefon hafızaları çoğu zaman yetersiz kalıyor.

Türkiye'de pola kartlar, yurt dışında dekoratif ürünler seviliyor

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 51'i, cihazlarda daha fazla hafıza alanı talep ediyor. Bu durumun, fotoğrafların taşınabilir belleklere aktarılmasına veya silinmesine yol açtığına dikkat çeken Sosyopix kurucu ortağı Emre Abat, bir dönem demode olan fotoğraf baskısının online olarak kolaylıkla dekoratif ürünlere dönüştürülmesiyle tekrar popülerleştiğini söyledi.

Sosyopix'in paylaştığı verilere göre; anılar değişse de onlara verilen önem değişmiyor. Yalnızca Türkiye'de değil, Dünya'nın pek çok yerinden insan, anılarını dokunulabilir hale getirmek için ürünleştirmeyi tercih ediyor. Taleplerin yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise yurt dışından geliyor. Türkiye'de üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir taleplerin yüzde 50'sini oluştururken yurt dışında Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya öne çıkıyor. Amerika siparişlerinin yüzde 24'ü yılbaşında, Avrupa siparişlerinin yüzde 32'si Sevgililer Günü döneminde gelirken Türkiye'nin favori özel günü siparişlerin yüzde 25'inin geldiği yılbaşı dönemi oluyor. Talep edilen ürünlere bakıldığında ise Türkiye'de yüzde 35 ile en çok fotoğraf baskıları, yurt dışında yüzde 58 ile duvar dekorasyonu ürünleri seviliyor.

Pandemi sürecinde dekoratif ürünlere talep yüzde 30 arttı

Pandemi sürecindeki sosyal izolasyon tedbirleri nedeniyle milyonlarca insanın sevdiklerinden uzak kaldığına dikkat çeken Abat, bu dönemde özel günlerin anıları tazeleyerek kutlandığını belirtti. Abat,"Şirket olarak pandemi süresinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla siparişlerimizin yüzde 30 arttığını gördük. Bu artışta hem sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz günler hem de bu dönemde artan e-ticaret yönelimi etkili oldu. Ancak, özel günleri anlamlı kılma isteğimiz baki kaldı. Eski günleri daha çok yad ettiğimiz zorlu günlerde doğum günleri, yıl dönümleri gibi özel günler dekorasyon ürünü olarak da kullanılabilecek metal fotoğraf baskıları ve anı çerçeveleri gibi ürünlerle kutlandı. Anneler Günü ve Babalar Günü'nü anlamlandırmak ise günlük hayatta sıklıkla yanımızda bulundurduğumuz kupa, takvim kutuları ve kanvas tablolara düştü." dedi.

"Anılara dokunmak mümkün"

Akıllı telefonlar sayesinde sayısız anın dijital ortamlarda ölümsüzleştirildiğini ancak başta hafıza yetersizliği olmak üzere çeşitli teknik sorunlar nedeniyle silinme veya kaybolma risklerinin olduğunu ifade eden Abat, bu riskin fotoğrafları kupa, takvim, bez çanta, rozet veya takvim gibi kalıcı ürünlere taşıdığını belirterek, "Günümüzde pek çok şeye dijital ekranlardan bakıyor, fotoğraflar yerine ekranlara dokunuyoruz. Ancak hem fotoğraf baskısı almak için aylarca beklediğimiz günlere duyulan özlemi hem de güvenlik, kaybolma riski, yer kaplama gibi pek çok çekinceyi de gözlemliyoruz. Bu noktada biz, anılara dokunmanın verdiği keyfi yeni seçeneklerle artırmak ve çekincelere anlamlı çözümler sunmak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA