Yılın ilk 4 ayında Doğu Anadolu'dan 172 özerk/serbest bölge ve ülkeye 842,3 milyon dolarlık ihracat
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Yılın ilk 4 ayında Doğu Anadolu'dan 172 özerk/serbest bölge ve ülkeye 842,3 milyon dolarlık ihracat

Yılın ilk 4 ayında Doğu Anadolu'dan 172 özerk/serbest bölge ve ülkeye 842,3 milyon dolarlık ihracat
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-nisan döneminde 17 ilden yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıla göre yüzde 54,17 artarak 842 milyon 372 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-nisan döneminde 17 ilden yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıla göre yüzde 54,17 artarak 842 milyon 372 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-nisan döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 172 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-nisan aylarında 546 milyon 399 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın ilk 4 ayındaki dış satımı Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 54,17 artışla 842 milyon 372 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 4 ayda en çok ihracat artışı sanayi, tarım ve madencilikten oldu

Geçen yıl ocak-nisan aylarında 415 milyon 165 bin dolarlık sanayi, 108 milyon 107 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar; bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 40,18'lik artışla 581 milyon 968 bin, tarım ürünlerinde yüzde 95,63'lük yükselişle 211 milyon 488 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yılın ilk 4 aylık madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 111,51 artarak 23 milyon 126 bin dolardan 48 milyon 915 bin dolara ulaştı.

Ocak-nisan aylarında en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 87 milyon 75 bin dolar ile kimya sektörü alırken bunu 80 milyon 675 bin dolar ile makine, 80 milyon 162 bin dolar ile çelik sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, ocak-nisan aylarında tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 15 milyon 668 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 95 milyon 220 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 14 milyon 372 bin dolarlık gelir elde etti.

Birliğin ocak-nisan ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 219 milyon 659 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 52 milyon 45 bin dolarlık ihracatla İran, 48 milyon 549 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 38 milyon 703 bin dolarla Almanya, 36 milyon 182 bin dolar ile Suriye, 32 milyon 692 bin dolarla Belçika takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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