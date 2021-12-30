Yılın en son nikahını Tahmazoğlu kıydı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2021 yılının son nikahını çiftlere sürpriz yaparak kıydı.

Türkiye'de en fazla nikah kıyan ve en fazla çocuğun olduğu ilçe konumunda bulunan Şahinbey İlçesi'nde 2021 yılının son çiftinin nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıyarken, çiftin şahitliğini MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı yaptı.

"En fazla nikah kıyan belediyeyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2021 yılında rekor sayıda nikah kıyıldığını belirterek, "Bu yılın son nikahını kıyıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bu yılda rekor bir sayıya ulaştık. 13 yıldır Şahinbey Belediye Başkanıyım bu yıl kıydığımız nikah kadar nikah kıymadık. Şu anda Türkiye'de bize nikah kıyma anlamında en yakın belediye 5.400 nikah kıymış. Biz ise 9.051 nikah kıydık. Merve Gürbüz ve Hasan Zer çiftimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından nikahları kıyılan Merve Gürbüz ve Hasan Zer çifti nikah sonrasında birbirlerini ilginç bir el selamlaşması ile kutladılar. - GAZİANTEP

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