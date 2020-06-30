Yılın en pozitif yapımcı ödülünü aldı
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Yılın en pozitif yapımcı ödülünü aldı

Voltran Yapım'ın sahibi Eren Şar, 11. Radev Artı Ödülleri'nde "Yılın Pozitif Yapımcısı" seçildi. Ankara'da düzenlenen törene yoğun iş temposu nedeniyle katılamayan başarılı yapımcı, ödülünü geçtiğimiz gün teslim aldı.

Yılın en pozitif yapımcı ödülünü aldı
30.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:43

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından "Türkiye'de negatifi pozitife çevirenler" temasıyla düzenlenen 11. RADEV Artı Ödülleri, geçtiğimiz mart ayında sahiplerini buldu. Ankara Milli Kütüphane konferans salonunda gerçekleştirilen törene kültür, sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Gecede "Yılın Pozitif Yapımcısı" ödülüne Voltran Yapım'ın sahibi Eren Şar layık görüldü. Sinema dünyasında başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Eren Şar, o dönem yoğun iş temposu nedeniyle törene katılamamıştı. Şar, ödülüne geçtiğimiz günlerde kavuştu. RADEV Başkanı Yusuf Erbaş, ofisinde ziyaret ettiği yapımcıya ödülünü bizzat takdim etti.

Kaynak: Snob Magazin

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