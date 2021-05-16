Yılın En Parlak Dolunayı 26 Mayıs'ta
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Yılın En Parlak Dolunayı 26 Mayıs'ta

Yılın En Parlak Dolunayı 26 Mayıs'ta
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Özel bir ay, dolunayı da özel. Dopdolu bir Çiçek Dolunayı... Bu ay hem Ay tutulması hem de Süper Ay hepsi bir arada.

Özel bir ay, dolunayı da özel. Dopdolu bir Çiçek Dolunayı… Bu ay hem Ay tutulması hem de Süper Ay hepsi bir arada.

Dünya'ya yakınlığından dolayı iri ve parlak görünen Süper Ay'dan geçtiğimiz ay bahsetmiştik. Nisan ayından daha da parlak olacak bu Süper Ay'ı kaçırmamak için tarihini takvimlerinize yazın; 26 Mayıs Çarşamba.

Ay tutulması, Dünya'nın farklı bölgelerinde Tam Ay Tutulması olarak görülecek. Kuzey ve Güney Amerika'nın batısında, Asya'nın doğusunda ve Okyanusya'da yaşayan gök meraklılarının heyecanla bekledikleri bu görüntüleri paylaşmalarını umuyoruz.

TOMURCUK DOLUNAYI DİYENLER DE VAR

Ay daha parlak olacak dedik, sebebi ise bu ay Dünya'ya biraz daha yaklaşması. Nisan ve Mayıs arasındaki mesafe farkı 160 kilometreden az yani uzay için çok da matah bir rakam değil ancak bu sayede parıl parıl ve net bir dolunay görebileceğiz. Bu da demek oluyor ki, Mayıs Çiçek Dolunayı bu yılın en büyük ve en parlak dolunayı.

Adını nereden aldığını tahmin etmek zor değil, bahar çiçeklerinin açmaya doyamadığı bu mevsimde Tomurcuk Dolunayı diyenler de var.

Bitkiler bir yana hayvanların da baharı müjdelediğini gözleyen insanlar Yumurtlama Ayı ve Kurbağa Ayı gibi isimler de kullanmış, atların yelelerinin dökülmesini ısınan havaya bağlayıp bunu da Mayıs dolunayına yeni bir isim vererek paylaşmışlar.

Çevirisi tuhaf ama Saç Döken At Dolunayı demişler!

Hayvanlara değinmişken, balığa çıkacaksanız 11 ve 26 Mayıs arası en uygun tarihler.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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