Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve Ahmet Çelik zirvede...
AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) Üyeleri tarafından belirlenen, 2018 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, 9 Haziran 2019 Pazar akşamı Veliefendi Hipodromu Byerley Türk Salonu'nda verildi.
AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) Üyeleri tarafından belirlenen, 2018 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, 9 Haziran 2019 Pazar akşamı Veliefendi Hipodromu Byerley Türk Salonu'nda verildi.
At Yarışı Yazarları Derneği Üyelerinin 7 ayrı kategoride yaptıkları tercihlerle belirlenen "Yılın En'leri" anketinde ödüle layık görülen isimler şunlar:
En başarılı İngiliz Atı : FINESSE
En başarılı Arap Atı : TAYKUT
En Başarılı Jokey : AHMET ÇELİK
En Başarılı Apranti : MERT ALİ SOLMAZ
En Başarılı At Sahibi : VEYSEL KAHRAMAN
En Başarılı Yetiştirici : FEDAİ KAHRAMAN
En Başarılı Antrenör : HİKMET AKBULUT
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