Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve Ahmet Çelik zirvede...

Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve Ahmet Çelik zirvede...

AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) Üyeleri tarafından belirlenen, 2018 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, 9 Haziran 2019 Pazar akşamı Veliefendi Hipodromu Byerley Türk Salonu'nda verildi.

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AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) Üyeleri tarafından belirlenen, 2018 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, 9 Haziran 2019 Pazar akşamı Veliefendi Hipodromu Byerley Türk Salonu'nda verildi.

At Yarışı Yazarları Derneği Üyelerinin 7 ayrı kategoride yaptıkları tercihlerle belirlenen "Yılın En'leri" anketinde ödüle layık görülen isimler şunlar:

En başarılı İngiliz Atı     : FINESSE

En başarılı Arap Atı       : TAYKUT

En Başarılı Jokey          : AHMET ÇELİK

En Başarılı Apranti        : MERT ALİ SOLMAZ

En Başarılı At Sahibi     : VEYSEL KAHRAMAN

En Başarılı Yetiştirici     : FEDAİ KAHRAMAN

En Başarılı Antrenör     : HİKMET AKBULUT

Kaynak: Hürriyet

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