'yılın en iyi projesi' ödülü

06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46

Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği 6. Anadolu Tiyatro Ödülleri tören gecesinde Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Ali Eyidoğan, yönetmenliğini üstlendiği "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal ile "Yılın En İyi Projesi" ödülüne değer görüldü. Birçok farklı başlık altında ödüllerin verildiği törende Anadolu'nun farklı illerinde tiyatro yapan sanat emekçileri İstanbul'da ağırlandı. Tiyatro Gazetesi'nin merkezi olan ve geçtiğimiz Ağustos ayında talihsiz bir kaza sonucu yanan Su Gösteri Sanatları Sahnesi,Anadolu Tiyatro Ödülleri Töreni'yle birlikte perdelerini yeniden açtı.

Uluslararası bir kimliğe sahip ülke bazında ödül veren tek oluşum olan Anadolu Tiyatro Ödülleri Töreni'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmenliğini görevini de sürdüren Ali Eyidoğan, ödülünü alırken duygu ve düşüncelerini dile getiren bir konuşma yaptı. Eyidoğan "Eskişehir Şehir Tiyatroları olarak sanata ve sanatçıya değer veren bir şehirde, kapalı gişe oyunlar eşliğinde sahne almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ödülü bizleri hiçbir zaman kırmayan, her zaman arkamızda duran Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen ve tüm hemşehrilerimiz adına alıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının, Zülfü Livaneli'nin eserlerinden yola çıkarak hazırladığı "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikali, başladığı Ekim ayı başından itibaren kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler