Yılın En İyi Oyun Ödülü kazananı It Takes Two'nun satış rakamları paylaşıldı

Hazelight Studios'un resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda It Takes Two'nun 5 milyon adet satış yaptığını duyurdu.

IT TAKES TWO 5 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

5 milyon adet satış yapan It Takes Two, A Way Out'un 3,5 milyon adet satışını geride bırakarak Hazelight Studios'un en popüler oyunu oldu.

Hazelight Studios'un Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, "5… It Takes Two beş milyon kopya sattı! Ekibimiz, şu anda kaç oyuncunun oyunumuzdan keyif aldığını düşününce kesinlikle hayrete düşüyor!" sözlerine yer verdi.

OYUN HAKKINDA

Ortak oyun için tasarlanan ve türünde çığır açan platform macerası It Takes Two'da hayatınızın en çılgın macerasına çıkın. Friend's Pass* ile bir arkadaşınızı ücretsiz oynamaya davet edin, eğlenceli ve karmaşık çeşitli oyun görevlerinin üstesinden gelin. Büyüyle oyuncak bebeğe dönüştürülen iki insan, Cody ve May yerine geçin ve onların didişmeyle dolu ilişkisini deneyimleyin. Birlikte her köşede bilinmezlerin saklandığı fantastik bir dünyada sıkışıp kalıyorlar ve parçalanan ilişkilerini ister istemez kurtarmaları gerekiyor.