Yılın En İndirimli Günleri"Nin Saatleri Uzadı

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), "yılın en indirimli günleri"nin yaşanacağı 23-24 Kasım'da kapanış saatini 23.00'e kadar uzattı.

Keyifli alışveriş ve eğlencenin adresi Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi geniş marka karması ile yılın en indirimleri günlerine hazırlanıyor. Samsun Piazza AVM, 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 'yılın en indirimli günleri' kapsamında, dünyaca ünlü markaların indirimlerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürprizlerle ziyaretçilerin alışveriş keyfini ikiye katlayacak.

Alışveriş keyfinin uzatmak isteyenler için ise 23-24 Kasım tarihlerinde Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi saat 23.00'e kadar açık olacak. - SAMSUN