Yılın en çok hatırlanan reklam filmi Türk Telekom'dan

Türk Telekom'un "Türkiye için Yenilendik" reklam filmi, Ipsos'un AdWatch Araştırması'na göre 2020'nin tamamında ve yılın son çeyreğinde sektörün en çok hatırlanan kampanyası oldu.

Türk Telekom'un "Türkiye için Yenilendik" reklam filmi, Ipsos'un AdWatch Araştırması'na göre 2020'nin tamamında ve yılın son çeyreğinde sektörün en çok hatırlanan kampanyası oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, reklam çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Telekom'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "Türkiye İçin Yenilendik" reklam filmi, Ipsos'un AdWatch Araştırması'na göre, 2020 yılında telekom sektörünün birinci, tüm sektörlerin de "en çok hatırlanan" üçüncü reklamı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom'un Pazarlama İletişimi Direktörü Yeşim Uzuner, "Telekom, tüketicisiyle en fazla etkileşimi olan sektörlerin başında geliyor. Türkiye'nin en yüksek yatırım yapan teknoloji markalarından Türk Telekom olarak "Türkiye İçin Yenilendik" reklam filmimizin tüketici tarafından yılın en çok hatırlanan filmi olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu başarı aynı zamanda 2020 itibarıyla sahiplendiğimiz 'Değerli Hissettirir' söylemimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın tüketiciye ulaştığını da kanıtlar nitelikte." ifadelerini kullandı.

Araştırma künyesi

Ipsos tarafından yapılan AdWatch Araştırması, kategorilerden bağımsız olarak televizyonda yayınlanan reklamların, spontan hatırlanma, beğeni ve ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi amacı ile hazırlanan düzenli bir araştırma olarak öne çıkıyor. Reklamların etkisi bu üç kriterde değerlendiriliyor. Araştırma, kantitatif yöntemle, CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) tekniği kullanılarak, haftalık 300 ve aylık 1.200 örneklem ile gerçekleştirilmektedir. Araştırma kapsamında, Türkiye kentsel alanı temsilen 81 ilde; 15-60 yaş arası, AB, C1, C2, D ve E SES gruplarına mensup kadın ve erkekler ile görüşülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol