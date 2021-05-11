Abacı'ya gümüş ödül

125 ülkeden 4 bin 315 fotoğrafçının katıldığı ve 74 bin 470 fotoğrafın yarıştığı "Yılın Basın Fotoğrafları" (World Press Photo Awards) yarışmasında kazananlar belli oldu.

Ankara'da yaşayan Soner Abacı, bu yıl 163 ülkeden 8 bin 60 fotoğrafçının katıldığı Fransa'nın başkenti Paris merkezli WPE Awards International Photography-2021'de ödül almaya hak kazandı.

2016'dan bu yana Ankara sokaklarında fotoğraf çektiğini belirten Soner Abacı, "Sokak fotoğrafçılığı benim tutkum. Işığı ve gölgeyi işimde birleştirmeyi seviyorum. Bu nedenle şehrin farklı bölgelerine giderek farklı ışık koşullarıyla çalışıyorum. Sokak fotoğrafçılığı için kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum" dedi. Yarışmanın Street Photography(Sokak Fotoğrafı) kategorisinde yarışan Soner Abacı'nın bu fotoğrafı, 'gümüş ödül' aldı.

Ayrıca Danimarka gazetesi Politiken muhabiri Mads Nissen'in Brezilya'daki 85 yaşındaki bir kadının hemşiresiyle şeffaf bir perde arkasından kucakladığı fotoğrafı birincilik ödülü kazandı. Yarışmaya Covid-19 pandemisinin yanı sıra, iklim değişikliği, Beyrut limanındaki patlama, George Floyd'un ölümünün ardından dünyada yapılan ırkçılık karşıtı protestolar ve DAEŞ tarafından işkence yapılan Ezidi kadınların hikayeleri de damga vurdu.

Kaynak: Bültenler