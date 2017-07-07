Yılın En Büyük Yangınının Acı Bilançosu, Bin Hektar Orman, 200 Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu

Yılın En Büyük Yangınının Acı Bilançosu, Bin Hektar Orman, 200 Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu

Yılın En Büyük Yangınının Acı Bilançosu, Bin Hektar Orman, 200 Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu