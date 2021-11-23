"Yılın En Başarılı Genç Kardiyoloğu Ödülü" Doç. Dr. Serdar Kuyumcu'nun Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından verilen "Yılın En Başarılı Genç Kardiyoloğu" birincilik ödülüne layık görüldü.

Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen "Türk Kardiyoloji Kongresi"nde ödüller sahiplerini buldu. Her yıl kardiyoloji alanındaki bilim insanlarını bir araya getiren kongrede, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, "Yılın En Başarılı Genç Kardiyologları" dalında birincilik ödülünü aldı.

Toplamda yaptığı 70'den fazla ulusal ve uluslararası makale, bildiri, sunum ve araştırmaya imza atan; 200'den fazla atıf alan Doç. Dr. Kuyumcu, ödüle layık görülmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Kuyumcu, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar'a ve Başhekim Prof. Dr. Rasih Yazkan' a teşekkür ediyorum. " dedi.

Doç. Dr. Kuyumcu, 2019 yılında aynı alanda 3. 'lük, 2020 yılında yine aynı alanda 2. 'lik ödülü almıştı.

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