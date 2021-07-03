Yılın En Başarılı Belediye Başkanı; Başkan Yetişkin
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Yılın En Başarılı Belediye Başkanı; Başkan Yetişkin

Yılın En Başarılı Belediye Başkanı; Başkan Yetişkin
Habermetre - Haberler | Toplum

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Kamu Der Kamu Görevlileri Derneği'nin gerçekleştirdiği Yılın Belediye Başkanları ödül töreninde Yılın En Başarılı Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Kamu Der Kamu Görevlileri Derneği'nin gerçekleştirdiği Yılın Belediye Başkanları ödül töreninde Yılın En Başarılı Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.

Ankara'da gerçekleşen ödül törenine bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve ulusal basın katıldı.

Kamu görevlileri, çalışanları ve emeklilerin özlük haklarının geliştirilmesi adına kıymetli çalışmalar gerçekleştiren Kamu-Der'in düzenlediği Yılın Belediye Başkanları ödül töreninde Başkan Yetişkin Yılın En Başarılı Belediye Başkanı ödülünü aldı.

Başkan Yetişkin ödülünü Seferihisar halkı ve Seferihisar Belediyesi çalışanları adına aldığının altını çizerek "Büyük bir özveriyle haklarımız için mücadele eden KAMU- Der'e Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'a bizleri bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Seferihisar halkı ve çalışma arkadaşlarımın destekleriyle kentimizi daha yaşanabilir ve güzel bir yer haline getirmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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