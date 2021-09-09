Yılın Ahisi seçilen Mehmet Kabak'a kaftan giydirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından "Ahi Evran Yılı" dolayısıyla yılın Ahisi seçilen KAYSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'a törenle kaftan giydirildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından "Ahi Evran Yılı" dolayısıyla yılın Ahisi seçilen KAYSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'a törenle kaftan giydirildi.

Odanın konferans salonundaki törende konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri barındıran Ahilik kavramının dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü bir kültürel birikim olduğunu söyledi.

Modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temelinin Ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulduğuna dikkat çeken Büyüksimitci, "Yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimimizi sağlayan Ahilik teşkilatının dünya kültürüne ve ticaret literatürüne büyük katkıları olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizin de teminatlarından biri olmuştur." dedi.

Büyüksimitci, sanayicilerin de Ahilik teşkilatının günümüzdeki temsilcileri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler de oda ve borsa camiası olarak sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Ecdadın bize bıraktığı bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğraş veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin kalkınmış bir ülke olarak dünya üzerinde belirleyici ve söz sahibi olmasıdır. Bunun da yegane yolu değerlerimize sahip çıkarak bir ve beraber çalışmaktan geçiyor. Ahiliğin temellerinin atıldığı Kayseri'de Ahilik kültürüne her zamankinden daha çok sahip çıkarak, Ahi Evran'ın miras olarak bizlere bıraktığı Ahilik kültürünü genç nesillerimize sağlam bir şekilde aktarmak ve anlatmamız gerektiğine inanıyoruz."

Konuşmanın ardından, yılın Ahisi seçilen Mehmet Kabak'a kaftan giydirildi.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Muammer Kılıç, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin