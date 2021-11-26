Karlıova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi
İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel
Karlıova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü.
BİNGÖL (İHA) - Karlıova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi
BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yılın neredeyse 5-6 ayını kar altında geçiren ilçe sakinleri, yeni güne karla uyandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar doyasıya eğlendi.