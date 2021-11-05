Yılı 9 milyondan fazla turistle kapatmaya hazırlanan Antalya, 2022'den daha umutlu

ANTALYA (AA) - Ağırladığı Turist sayısı bakımından ön plana çıkan Antalya'da, yıl başında yaklaşık 7 milyon turist hedeflenirken bu rakam 9 milyona yükseldi.

Güneş, kum ve sahillerinin yanı sıra doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle yerli ve yabancı turistlerin tatil rotasında yer alan Antalya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ekim itibarıyla 8,5 milyon turisti ağırladı.

Geçen yıl 3,5 milyon yabancı misafirin tercih ettiği kentte, bu yıl yaklaşık iki katı yabancı turist hedeflenirken, 10'uncu ayda yıl sonu hedefi revize edildi.

"Ekim yoğunluğu kasımda da devam edecektir"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Antalya'da turizmin 2020'den sonra toparlanma aşamasına girdiğini söyledi.

Yabancı misafirde 8,5 milyon rakamına ulaşılmış olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Yağcı, yıl sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını bildirdi.

Yağcı, geçen yıla göre iyi bir sezon geçirdiklerine dikkati çekerek, "Temmuz itibarıyla turist girişlerinin yoğunlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Ekim rakamlarımız da iyi gidiyor. Ekimdeki yoğunluğumuzu kasımda da sürdüreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yağcı, gelecek yıldan ise daha umutlu olduklarını belirterek, "Aralık itibarıyla sezonun nasıl şekilleneceğine dair ilk verileri alacağız. 2022 için İngiltere satışları başlamış durumda. Dolayısıyla erken rezervasyonların yurt dışında başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Aşının yaygınlaşmasıyla, kaynak pazarlarımızın turizm hareketliliğiyle gelecek yılın daha iyi olacağını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Salgın sürecindeki başarılarında en önemli araçlardan birinin Güvenli Turizm Sertifika Programı olduğunu anlatan Yağcı, "Salgın döneminde misafirlerimize güvenli tatil yapabileceklerinin mesajını vermemiz çok önemliydi. Güvenli Turizm Sertifika Programı ile geçen yıl bunu başardık ve 3,5 milyon turisti ağırladık. Bu yıl ise 9 milyon turisti ağırlayacağız. Misafirin güvenlik algısındaki endişelerini giderecek her türlü hazırlık çalışmalarını yaptık. Bu program gelecek yıl da uygulanmaya devam edecek." diye konuştu.

İç pazara "erken rezervasyon yaptırın" çağrısı

İç pazarın da iyi olduğu bir dönemin yaşandığını aktaran Yağcı, sektör olarak her zaman iç pazarı önemsediklerinin dile getirdi.

İç pazar ne kadar güçlü olursa dış pazarda yaşanan krizlere karşı dayanıklılıklarının kadar artacağını belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Kriz olsun olmasın her zaman iç pazarın desteklenmesi ve geliştirilmesi noktasında sürekli çalışmalar yapıyoruz. 2021'in iç pazar açısından da iyi olduğunu söyleyebilirim. İç pazarda 2022 yılı için yakın zamanda erken rezervasyon başlayacak, turistlerin erken rezervasyon kampanyalarına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz."

"Rakamlar sevindirici boyutta"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da ekimin son günleri olmasına rağmen halen turistlerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

İngiltere'nin kısıtlamaları kaldırmasının etkilerini bu süreçte yaşadıklarını vurgulayan Atmaca, şöyle konuştu:

"Rakamlar sevindirici boyutta. Yıl sonu 9 milyonu geçeriz diye tahmin ediyoruz. İyi bir yaz geçirdik. Kış için de çalışmalarımız devam ediyor. Başta golf, futbol ve kongre turizmine yönelik iyi talep var. 2020'den daha iyi bir kış sezonu geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Kentte sezon uzadı. Ekimdeki yoğunluğun kasım ve aralıkta da devam etmesini bekliyoruz. Geçen yıl 3,5 milyon turisti görmüştük, bu yılki beklenti iki katıydı ama iki katını geçtik, mutluluk verici. 2022'de daha fazla turist ve daha fazla gelir için çalışmalarımız devam edecek. Gelecek yıl için erken rezervasyonlar başladı. 2022'nin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar tatil yapmayı çok özledi. Aldığımız önlemlerle güvenli ve sağlıklı hizmet vererek iyi bir tanıtım yaptık. Bunlar da rakamlara yansıyacaktır."