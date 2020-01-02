Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2020'de hizmete girecek

02.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:57

Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 7 bin metrekarelik 1. etabı 2020 yılının sonunda hizmete girecek. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, projenin halkın beklentilerine uygun yapıldığını, mükemmel bir proje ortaya çıktığını söyledi.



Bursa'nın önemli merkezlerinden biri olacak Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, ilçenin doğal ve tarihi yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği manzarasıyla gelenleri büyüleyecek. Tesisin 2020 yılının sonunda veya 2021 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "2019 yılı seçimlerle geçmesine rağmen, hiç durmadan önceki dönem başlattığımız projeleri bitirmek için işe koyulduk. Karar aldığımız projeleri hiç aksatmadan bugüne kadar geldik. 2020'de başlatmış olduğumuz projeleri bitirmiş olacağız. Hemşehrilerimiz ve Mudanya'ya gelen vatandaşlar bu hizmetlerden faydalanacak. Görkemli bir yıl olacaktır" dedi.



Yıldıztepe projesinin sadece Mudanya'nın değil, Bursa'daki hatta Türkiye'deki önemli projelerden birisi olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "İnşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Soğuk ve olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalara hiç ara vermedik. 2020 yılında bitireceğiz. 7 bin metrekarelik birinci etabının süresi 18 aydı. 3 ay geride kaldı. 15 ay kaldı ama daha kısa sürede bitirileceğine inanıyorum. En kötü koşullarda 2021 yılının ilk çeyreğinde hizmete girmiş olacak. Yıldıztepe projesine başlarken halkın bütün beklentilerini göz önünde bulundurduk. Mükemmel bir proje ortaya çıktı" diye konuştu.



Yıldıztepe Arastası oluşturduklarını belirten Türkyılmaz, "Bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yollarının bulunacağı yeşillendirilmiş bir alan olacak. Cebinde parası olanın da olmayanın da kendisini ifade edeceği mükemmel bir yaşam projesi olacak. Mudanya dünyanın bize göre en güzel kentlerinden bir tanesidir. Mudanya'nın da en güzel mekanlarından bir tanesi, Yıldıztepe'dir. Güneşin doğuşunu da batışını da rahatça görülebileceği mekanı daha da elverişli hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Gelen herkesin çok mutlu olacakları yaşam alanına kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.



Mudanya Belediyesi'nin mimar ve mühendisleri tarafından hazırlanan proje sayesinde 1 milyon lira tasarruf edilirken, yaşam merkezi herkesin görmek isteyeceği büyülü bir mekan olacak. - BURSA

Kaynak: İHA