Yıldıztepe Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatiline yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla girecek.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatiline yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla girecek.z

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor.

Doğal güzelliğiyle, doğayısıyla çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın şarkılara, şiirlere konu olmuş, Anadolu'nun yüce bir dağı olduğunu söyledi.

Yıldıztepe bölgesinin dört mevsim ayrı güzellikleri bulunduğunu dile getiren Ovacıklı, "Yeşilin her tonunu, doğanın güzelliklerini burada bulabilirsiniz. Yeni başlayanlar için acemi pistimiz, orta ve ileri düzey kullanıcılar için 2 bin metrelik dikmen pistimiz, yeni başlayanlar ve orta kullanıcılar için 4 bin 500 metrelik İstiklal Yolu Kayak Pistimiz kayakseverlerin hizmetindedir." dedi.

Ovacıklı, bölgenin doğaseverler için huzurlu ve güvenli bir ortam sunduğunu vurgulayarak, günübirlik ziyaretçilere de ev sahipliği yaptığını anlattı.

Bölgede 2 otelde 160, 7 bungalov evde 37 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini dile getiren Ovacıklı, "Vatandaşlarımız burada huzur ve güven içinde kayak yapabilmektedirler, günübirlik kullanabilmektedirler." dedi.

Ovacıklı, yarıyıl tatilinde vatandaşların güvenli turizm sertifikasına sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde güvenle kayak yapıp, güzel vakit geçirebileceklerini vurgulayarak, "Pistlerimizde gerekli düzenlemeler yapıldı. Kar, kayak yapılabilir seviyede, inşallah daha da yağacak. Tüm kayakçılarımızı bekliyoruz. Yüzde 100 doluluk bekliyoruz, şu anda yüzde 80 seviyelerinde." ifadesini kullandı.