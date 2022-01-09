Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Haberler
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Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

İSTANBUL (AA) - Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Hafta sonu tatili için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Sakarya'dan gelen Beyzanur Ünlü, ilk defa Ilgaz'a geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin hem pistlerinin hem de doğasının çok güzel olduğuna vurgu yapan Ünlü, "Ailece hafta sonu tatilini Ilgaz'da geçirmek için burayı tercih ettik. Gerçekten çok güzel bir tesis. Herkese tavsiye ederim, ben de her fırsatta buraya gelmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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