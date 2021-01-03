Yıldıztepe'de yetersiz kar nedeniyle kayakçılar, paten ve tekerlekli kayakla çalışıyor
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Yıldıztepe'de yetersiz kar nedeniyle kayakçılar, paten ve tekerlekli kayakla çalışıyor

03.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:09
Yıldıztepe'de yetersiz kar nedeniyle kayakçılar, paten ve tekerlekli kayakla çalışıyor

Çankırı'daki Yıldıztepe'ye yeterli kar yağmaması nedeniyle kayak sporcuları, antrenmanlarını spor salonunda gerçekleştiriyor.

Çankırı'daki Yıldıztepe'ye yeterli kar yağmaması nedeniyle kayak sporcuları, antrenmanlarını spor salonunda gerçekleştiriyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne bu sezon yeterli kar yağmadı.

Dağda kar üzerinde antrenmanlarına başlaması gereken sporcular, kayak merkezinde yeterince kar olmadığı için çalışmalarına Ilgaz Spor Salonu'nda paten ve tekerlekli kayaklarla devam etmek zorunda kalıyor.

Çankırı Ilgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz kayak ve kızak takımı sporcularının antrenmanlarını dağlarda yeterli kar olmadığı için spor salonunda yaptığı söyledi.

Antrenmanlara yaklaşık 20 sporcunun katıldığını belirten Yelken, "Sporculara burada tekerlekli kayak ve patenle kuvvet, kondisyon, esneklik, güç ve temel motor becerilerini geliştiren antrenmanlara yönelik çalışmalar yaptırıyoruz. Sporcularımızı bu ay yapılacak kayaklı koşu ve kızak müsabakalarının grup yarışmalarına hazırlıyoruz." diye konuştu.

Tekerlekli kayak ve patenin, kayaklı koşunun yaz antrenmanı olduğunu, yeterli kar yağmadığı için hala yaz antrenmanlarına devam ettiklerini dile getiren Yelken, şunları kaydetti:

"Kar olmayışının bizim için dezavantajı var. Bu zamanda sporcuların kar üzerinde antrenman yapması gerekiyorken, kar yağışı olmaması nedeniyle mecburen yaz antrenmanlarına devam ediyorlar. Bu da sporcuların performanslarını ister istemez olumsuz etkiliyor. Türkiye'deki çoğu sporcunun durumu bu şekilde olduğu için herkes eşit şartlarda mücadele ediyor. Tahminlerimize göre ocak ortalarında kar antrenmanlarına başlayıp, çalışmalarımızı karda devam ettirebiliriz."

Yeterli kar yağmaması durumunda suni karlama makinelerinin büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Yelken, bu şekilde hem kayak sezonunun hem de antrenmanların yaklaşık bir ay uzayabileceğini aktardı.

Antrenmanlara katılan sporculardan 9 yaşındaki Rana Kabacı da kış ayı olmasına rağmen kar üzerinde antrenman yapamadıklarını, en kısa zamanda kar üzerine çıkmayı ümit ettiğini söyledi.

12 yaşındaki Yuşa Yiğit Fındık da dağlarda kar olmadığı için mecburen antrenmanları spor salonunda yaptıklarını, kar üzerindeki antrenmanın daha güzel olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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