'Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor

Klasik hale gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek.

Klasik hale gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik serisi, Sertap Erener konseriyle başlayacak.

Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserlerde Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacak. Turkcell Yıldızlı Geceler biletlerini Turkcell'in gençlere özel operatör bağımsız uygulaması GNÇ kullanıcıları yüzde 20, Turkcell Platinum müşterileri ise yüzde 25 indirimli satın alabilecek. Bilet indiriminden yararlanmak için GNÇ ve Turkcell Platinum uygulamaları üzerinden temin edilen indirim kodları ile biletler www.biletix.com sitesinden alınabilecek.

Turkcell Yıldızlı Geceler'de bu yıl yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle:

Sertab Erener- 30 Temmuz

Aleyna Tilki- 31 Temmuz

Yüzyüzeyken Konuşuruz- 1 AğustosBerkay- 2 AğustosCeza - Anıl Piyancı - Sansar Salvo- 3 AğustosKenan Doğulu- 4 AğustosMFÖ- 5 AğustosFunda Arar- 6 AğustosHaluk Levent- 7 Ağustos

Ebru Yaşar- 11 Ağustos

Kaynak: Demirören Haber Ajansı