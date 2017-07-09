Yıldızlı Geceler'de Alaturka Eğlence

Muratpaşa Belediyesi'nin, İtalya'nın onur konuğu ülke olarak katıldığı 2'nci Kaleiçi Old Town Festivali'nde Hıdırlık Kulesi miradorunda düzenlenen 'Yıldızlı Geceler' etkinleri sona erdi.



Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali'nde Hıdırlık Kulesi miradorunda gerçekleşen 'Yıldızlı Geceler' Yerli ve yabancı şarkıları kanun, darbuka, klarnet, keman gibi sazlarla alaturka tarzda yorumlayan Dolapdere Big Gang konserleriyle sona erdi.



Benzeri ancak İtaya'nın başkenti Roma'da görülen Hıdırlık Kulesinin hemen yanı başında, miradorda İtaya Gecesi'yle başlayan etkinlerin 3'üncü ve son gününde Antalya Devlet Opera ve Balesi ve sonrasında sahne alan Dolapdere Big Gang sahne aldı.



Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin türkülerle başlayan konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve oğlu Efe'yle birlikte izlerken, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci de dünyanın farklı coğrafyalarından festival için Antalya'da bulunan konuklara eşlik etti.



Miradorun hınca hınç dolduğu festivalde Dolapdere Bing Gang konseriyle eğlence doruğa çıktı. Yerli ve yabancı şarkıları kanun, darbuka, klarnet, keman gibi sazlarla alaturka tarzda yorumlayan grubun konseri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - ANTALYA