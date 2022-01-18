"Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" - Nesim Turan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında bronz madalya kazanan Nesim Turan, madalyanın keyfini sürmeye devam ettiklerini söyledi.

Milli sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için İstanbul'da düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu"nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tokyo'da çok keyifli bir süreç yaşadıklarını belirten Nesim, "Tokyo'dan ülkemize bronz madalyayla döndük. O dönüşün ardından böyle bir gecede bulunmaktan gerçekten son derece mutlu ve gururluyum. Evet başarıyı yakalamak tabi güzel ama o başarının keyfini sürmek ayrı bir güzel. Biz de o madalyanın keyfini sürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Keyif sürerken de yeni hayaller ve hedefleri düşünmeye devam ettiklerini dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"O madalyadan önce de çok güzel bir kariyerim vardı ama olimpiyat madalyasının tadı, keyfi çok başka çünkü dünyanın en büyük spor organizasyonu içinde kendinize yer buluyorsunuz. Bu çok büyük bir keyif ve gurur vesilesi. Hatta bronz beni mutlu etmemişti. Çok daha farklı bir hayalle gitmiştim. Tokyo'da nasip olmadı ama en büyük hayalim Paris'te o madalyanın rengini değiştirip altın madalyayla ülkeme dönmek."