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Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul'da yapılacak

Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul'da yapılacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için 18 Ocak Salı günü İstanbul'da "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenleyecek.

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için 18 Ocak Salı günü İstanbul'da "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hilton Bomonti Otel'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun da katılacağı organizasyonda spor, sanat, medya ve iş dünyasından da isimlerin yer alacağı belirtildi.

Saat 18.00'de başlayacak özel gecenin konukların kırmızı halıda geçişiyle başlayacağı, gala yemeğinin ardından açılış gösterisinin yapılacağı aktarıldı.

Japonya'da altın madalya alan sporcuların konuşma yapacağı gecede Tokyo Kitap Tanıtım video gösteriminin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Gecenin müzik grubu Manga'nın konseriyle sona ereceği kaydedildi.

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AA / Erkan Tiryaki - Son Dakika Haberleri
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için 18 Ocak Salı günü İstanbul'da "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenleyecek.

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