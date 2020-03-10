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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Düzce, Güncel

Yıldızlardan 5 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Düzce'de yapılan Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında 5 madalya kazandı.

10.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:42
Yıldızlardan 5 madalya

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Düzce etabı tamamlandı. Düzce Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda 40 ilden 500 sporcu madalya için mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 26 sporcusuyla yer aldığı organizasyonda Sertaç Üngor 92 kiloda birincilik madalyası kazanırken,60 kiloda Serhat Büber, 65 kiloda Furkan Doğan ve 92 kiloda İlhan Yağan ikincilik, 55 kiloda Mevlütcan Yazıcıoğlu üçüncülük madalyasının sahibi oldu. 5 madalya kazanarak büyük başarı elde eden yeşil-beyazlılar, madalya kazanan sporcuları haricinde ilk on sırada yer alan 11,toplamda ise 16 sporcusu ile 23-25 Mart tarihlerine Antalya'da yapılacak olan 'Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil edecek.

Kaynak: Bültenler

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