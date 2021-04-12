Yıldızlar Yatırım, TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile güvenirliğini tescilledi
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Yıldızlar Yatırım, TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile güvenirliğini tescilledi

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Yıldızlar Yatırım, TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile güvenirliğini tescilledi

Yıldızlar Yatırım Holding, tüm iştirak şirketleri için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Yıldızlar Yatırım Holding, tüm iştirak şirketleri için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Yıldızlar Yatırım Holding'in açıklamasına göre, şirket, salgının başladığı ilk günden itibaren çalışan sağlığı ve güvenli çalışma ortamı odağında çalışmalarını şekillendiriyor.

Holding çatısı altında faaliyet gösteren Yıldız Entegre, Yıldız Demir Çelik ve İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), TSE tarafından belirlenen kriterleri başarıyla tamamladı. Şirketlerde hayata geçirilen önlemler, çalışanlar için her alanda alınan üst düzey hijyen tedbirleri ve paydaşların sağlığını gözeten uygulamalar, TSE tarafından belgelendirildi.

Öte yandan, salgın döneminde hızlı ve etkin kararlar alabilmek ve yeni normal sürece adaptasyonu hızlandırmak amaçlı çalışmalar yürüten Yıldızlar Yatırım Holding, bu dönemde bünyesinde tüm bağlı şirketlerin deneyimlerini ve alınacak önlemleri tek elden yürütmeyi hedefleyen Yıldız Afet Koordinasyon ve İletişim Kurulu'nu (YAKİK) kurdu.

Ofis alanlarından üretim bölümlerine, toplanma alanlarından servis uygulamalarına kadar sağlık otoritelerinin önerdiği tüm uygulamaları bütün süreçlere dahil etmeyi hedefleyen kuruluşta, kurulda alınan kararların şirketler içerisinde hızlıca uygulanması ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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