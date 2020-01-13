Yıldızlar Yatırım'dan "Türkiye'ye güven, üretime yatırmaya devam" mesajı

13.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:00

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Türkiye'nin uzun vadeli bakmak isteyenlerin doğru ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye'ye yatırım yapacak olan da gelip burada AVM satın almasın, üretim sektörüne yatırım yapsın. Yatırım yapmak lazım. Bu ülkeye de bu konuda güvenmek lazım. Ben ülkeme güveniyorum, güvendiğimiz için de yatırım yapmaktan geri durmuyoruz." dedi.

Hakkı Yıldız, AA muhabirine, Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 gelişmelerini değerlendirdi, 2020 ile ilgili beklentilerini paylaştı.

Yaşanan gelişmeler ve bunların ekonomiye etkileri ele alındığında, sadece 2019'a bakmanın eksik kalacağını vurgulayan Yıldız, bu açıdan Türkiye'nin, son 4-5 yılda, 15 Temmuz darbe girişimi, seçim süreçleri, siyasi ilişkiler, jeopolitik riskler ve bunlardan kaynaklanan göçmen problemi gibi birçok zorluğu atlattığını söyledi.

Yıldız, bu dönemde Türkiye ölçeğinde hiçbir ülkenin söz konusu zorlukların 5'te birini bile yaşamadığına işaret ederek, "Bu gelişmelere rağmen Türkiye, son 5 yıllık trendde büyüme kaydetti. Birçok ülke Türkiye gelişsin, iyileşsin istemiyor. Komşu ülke ve Batılı dostların hiçbiri Türkiye'nin kalkınmasına el de vermiyor. Hatta bastırıp oturtmaya çalışan da var. Buna rağmen biz büyümüşüz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi içinde hatalardan ders çıkardığını ve bunun son dönemde ekonomik göstergelere yansıdığını ifade eden Yıldız, "Ben 2020'de tekrar hızlı büyüme trendine geri dönüleceğini düşünüyorum. 2020 sonrasında da devam edecek bir serüvenin vakti geldi." değerlendirmesini yaptı.

"Teşvikler doğru yönetildiğinde yatırımların artması işten bile değil"

Hakkı Yıldız, ekonomi yönetimi tarafından verilen teşvik ve alınan tedbirlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Teşvik anlamında Türkiye'de o kadar çok şey yapılıyor ki, bence biz ne yapıldığını kaçırıyoruz. Çok çeşitli teşvik var. Bir yatırımcı olarak ben bile doğru düzgün sayamam. Hem revize oldukları için hem de çok çeşitli oldukları için sayamam. Benim bildiğim, hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar teşvik yok. Bu anlamda bence Türkiye'de teşvik enflasyonu var. Bunların doğru anlatılması noktasında da sıkıntı yaşıyoruz. Ben bu teşviklerin daha az, daha anlatılabilir ve daha uygulanabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu teşviklerin sadeleştirilmesi gerek. İşte bunu doğru yönetebildiğimizde Türkiye'deki yatırımların ve verimliliğin artması işten bile değil."

Türkiye'de hiçbir sanayicinin "Türkiye'de teşvik yok, verilmiyor" diyemeyeceğini ifade eden Yıldız, bu noktada hükümetin yapıcı hamlelerde bulunduğunu, zorlaştırıcı bir uygulama görmediğini söyledi.

Yıldız, artık Türkiye'de verimlilik konusunun gündeme alınması gerektiğine işaret ederek, rekabetçi olmak için maksimum verimliliğe ulaşılmasının şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle Türk sanayicisinin verimliliği de masasının üstüne koyması gerektiğini belirten Yıldız, "Yeni tesisler verimli ama eski tesislerde verimsizlik bana göre had safhada. Bunu kendi çelik ve ağaç grubu yatırımlarımda da görüyorum. Yeni tesisle eski tesis arasında maliyet farkı var." dedi.

"Ben ülkeme güveniyorum, yatırım yapmaktan geri durmuyorum"

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız, 2020'de enflasyonun biraz daha artacağı, yıllık enflasyonun yüzde 12-13 bandında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Bu seviyenin Türkiye için yüksek olmadığını belirten Yıldız, "Çünkü bizim yatırıma ihtiyacımız var. Harcamaya dönecek bir harekete ihtiyaç var. Zaten bu hareketin getirisinde de ister istemez fiyatların biraz yükselmesi kaçınılmaz. Bu paralelde dövizin de biraz artacağını düşünüyorum. 2020, bankalardaki mevduatın krediye, dolayısıyla yatırıma döndüğü, bunun etkisinde de biraz daha dövizin arttığı bir yıl olacaktır." dedi.

Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye, zikzakları fazla ama büyümesi olan, büyümenin getirdiği avantajlara sahip bir ülke. Bu noktada Türkiye, uzun vadeli bakmak isteyenlerin doğru ülkesidir. Bir ihtiyaca yönelik ve uzun vadeli bakış açısıyla yapılan bütün yatırımlar Türkiye'de karşılığını görmüştür. Bu noktada yönetimsel sorunları olmayan bir proje seçimi de önemli. Türkiye'ye yatırım yapacak olan gelip burada AVM satın almasın, üretim sektörüne yatırım yapsın. Çünkü üretimde iş gücü ucuz, ülkenin bulunduğu coğrafya neredeyse 250-300 milyon nüfusu kapsıyor. Üretirseniz mal satabilme fırsatınız her zaman var. 'Ben Çin'den, Brezilya'dan mal alıp getireyim, buradan Rusya'ya satayım.' Yok böyle bir şey... Çin tren yolunu açmış, zaten oradan mal geliyor. 'Türkiye'ye ürün gelsin, buradan gitsin' düşüncesi çalışmaz. Biz burada üreteceğiz, hiç yapamıyorsak direkt komşularımıza satarız. İnanın karaborsa satılır. O yüzden diyorum ki yatırım yapmak lazım. Bu ülkeye de bu konuda güvenmek lazım. Ben ülkeme güveniyorum, güvendiğimiz için de yatırım yapmaktan geri durmuyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz."

Kaynak: AA