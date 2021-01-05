Yıldızlar Yatırım, 2021'de yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

Yıldızlar Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 2021 yılında Yıldız Entegre, Yıldız Demir Çelik ve İGSAŞ kapsamında toplam 200 milyon dolara yakın yatırım planlarının bulunduğunu belirterek, "Biz yurt dışında yatırıma çok hevesli bir grubuz.

Yıldızlar Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 2021 yılında Yıldız Entegre, Yıldız Demir Çelik ve İGSAŞ kapsamında toplam 200 milyon dolara yakın yatırım planlarının bulunduğunu belirterek, "Biz yurt dışında yatırıma çok hevesli bir grubuz. Ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmak, doğru projelerle Yıldızlar Yatırım Holding'in küresel rekabet gücünü artırmak bizim için öncelikli konulardan biri ama salgının getirdiği olumsuzluklar yüzünden buradaki somut yatırımlarımızı 2022'ye kaydıracak; 2021'de ise daha çok kendi ülkemizde yatırım yapacağız." dedi.

Hakkı Yıldız, AA muhabirine holding açısından 2020 değerlendirmelerini ve 2021'e ilişkin beklentilerini paylaştı.

2020'nin tüm dünyanın olağanüstü günlerden geçtiği bir yıl olduğunu dile getiren Yıldız, modern dünyanın en büyük salgın mücadele ederken, ekonomik faaliyet ortamının da özellikle 2. çeyrekten itibaren ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yıldız, bunun dünya geneli için geçerli bir durum olduğunu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile bu süreçte birçok problem yaşadığını vurgulayarak, "Biz kendi faaliyetlerimizde de salgının etkilerini yoğun bir şekilde hissettik. Bu süreçte, en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı oldu. Salgınla mücadele kapsamında, Yıldızlar Yatırım Holding olarak tüm şirketlerimizden katılımla Yıldız Afet ve İletişim Kurulu'nu kurarak çalışanlarımızı bu süreçte korumak için tüm uygulamaları harekete geçirdik. Ofis alanlarımızdan, üretim bölümlerimize, toplanma alanlarımızdan servis uygulamalarımıza kadar, sağlık otoritelerinin önerdiği tüm uygulamalardan daha fazlasını hızlıca tüm süreçlerimize entegre ettik." diye konuştu.

Salgının getirdiği belirsizliğin zirve yaptığı nisan-mayıs aylarında üretim planlarını gözden geçirdiklerini anlatan Yıldız, arz-talep dengesini en iyi şekilde yöneterek adım attıklarını, istihdam seviyelerini koruduklarını ve işçi çıkarmayı gündeme dahi almadıklarını ifade etti.

Yıldız, en ciddi sorunların yaşandığı alanlardan birinin tedarik zinciri olduğuna dikkati çekerek, "Ülkeler arasındaki fiziki sınırların kapanmasıyla gerek üretim için ham madde temininde gerekse nihai ürünlerimizi yurt dışı pazarlara ihraç etmekte tedarik zinciri temelli sorunlar yaşadık. Bu da aslında tüm dünyada bu zincirin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gelinen noktada ekonomik faaliyet ortamının yeniden sağlıklı bir yapıya kavuştuğu tespitinde bulunan Yıldız, tesislerde neredeyse tam kapasiteyle çalıştıklarını belirtti.

"Robotlarla üretim konusunda çalışmalar yapıyoruz"

Hakkı Yıldız, salgın döneminde dijital dönüşüm süreçlerinin öneminin anlaşıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık teknoloji hiç olmadığı kadar işlerimizin içinde, temelinde. Bu teknolojiyi iş süreçlerine en etkin biçimde entegre eden şirketler de geleceğin dünya düzeninde çok büyük avantaj yakalayacak. Biz holding olarak özellikle son 3-4 yıldır dijital dönüşümü odağa alan bir yapılanmayı hayata geçirdik. Gerek topluluk şirketlerimizde gerekse holding çatısı altında buna büyük yatırım yapıyoruz. Genelde ülkemizde 'dijital dönüşüm' dediğinizde işin sadece teknik altyapısı akıllara geliyor ama dijital dünyanın bize sundukları bunun çok ötesinde. Satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından üretim süreçlerine kadar dijital dönüşümün dokunmadığı hiçbir alan yok."

Dijital platformlardan pazarlama ve satış faaliyetlerinin de önemine dikkati çeken Yıldız, "Salgın döneminde, tüketici ürünlerinin internetten ya da dijital platformlardan alınıp satılması büyük ilgi gördü. Bizim iş alanımız olan endüstriyel ürünler için bu kavramlar hala çok uzak. Kimse sacı internetten satın almayı aklına getirmezdi ya da kimse gübreyi online sipariş vermeyi düne kadar gündeme getirmezdi. Fakat bizim dijital dönüşüme bugüne kadar yaptığımız yatırımlar, bu sürece hazırlıklı olmamız sayesinde bu dönemde önemli bir avantaj yakaladık. Grubumuzun endüstriyel ürünlerde kredi kartıyla satış yapma altyapısı vardı ve bu hızlı bir şekilde internetten sipariş vermeye evrildi. Dolayısıyla salgının da bizi itmesiyle, Yıldızlar Yatırım Holding olarak bu tür endüstriyel ürünlerde internetten satış yapabilecek hale geldik." dedi.

Yıldız, dijital anlamda üretim hatlarının kontrol edilmesi konusunda yatırımlara başladıkları bilgisini vererek, daha çok otomotiv endüstrisinde olan robotlarla üretim konusunda kendi içlerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"2021'e çok önemli bir yatırım bütçesiyle girdik"

Yıldızlar Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, yatırımın kendileri için öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayarak, "Biz en zor günlerde dahi yatırım iştahını hiçbir zaman yitirmeyen bir grubuz. Bunu da özellikle son 10 yıllık dönemde farklı süreçlerde ortaya koyduk. 2021'e de öngörülen tüm belirsizliklere rağmen çok önemli bir yatırım bütçesiyle girdik." diye konuştu.

Orman ürünleri alanında, Yıldız Entegre'nin geçen yıllarda ilk yurt dışı üretim yatırımı olan Romanya tesisini devreye aldığını hatırlatan Yıldız, buradaki üretim süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Yıldız, satın alma yoluyla 2018'de grup bünyesine katılan Slovenya'daki tesisle ilgili zamanlamayı bir miktar ötelediklerinden bahsederek, buradaki yatırıma özellikle Batı Avrupa'daki ekonomik aktivite düzeldikten ve arz-talep dengeledikten sonra devam edeceklerini bildirdi.

ABD'de kapı paneliyle ilgili bir yatırımı da gündemlerine aldıklarını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili ABD'de şu anda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Burada sıfırdan bir yatırım yapma konusunda istekliyiz. Rusya yatırımı konusu da salgın nedeniyle ötelenen konulardan bir diğeri. Burada yapacağımız tüm fizibilite araştırmaları ve fiziki çalışmaları salgın nedeniyle gerçekleştirmekte sıkıntılar yaşadık ama bu da canlılığını koruyan bir yatırım planı. Yıldız Entegre'de yurt dışı faaliyetleri için konsolide olarak 65 milyon dolarlık bir yatırım planımız olacak. Ayrıca salgın gibi olası zorluklarda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için de ham madde tedariki kapsamında, üretimde kullandığımız kimyasalların grubumuz bünyesinde üretilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla birlikte, Yıldız Entegre'nin yurt içindeki pazar payını artıracak bir satın alma da yine 2021 gündemimizdeki konulardan biri."

"İkinci galvaniz hattı ile üretim kapasitemiz 900 bin tona çıkacak"

Yıldız Demir Çelik tarafında yatırımın devreye girmesinin ardından 2,5 yıl geçtiğini ifade eden Yıldız, kısa zaman içerisinde pazarda çok güzel bir yer edindiklerini söyledi.

Yıldız, kapasite kullanımını da yüzde 80'e taşıdıklarını dile getirerek, bunun da yeni bir hat yatırımını zorunlu kıldığını belirtti. Üç ay önce, ikinci bir galvaniz hattı yatırımına onay verdiklerini anımsatan Yıldız, "2021'in son çeyreğinde bu hattın devreye girmesini bekliyoruz. Bu hattın devreye girmesiyle birlikte 600 bin tonluk mevcut üretim kapasitemizi 900 bin tona taşıyacağız. Katma değerli üretim hacmimizi ciddi oranda artıracak bu yatırım Yıldız Demir Çelik'in yıllık cirosunu da yüzde 40-45 seviyesinde yukarı çekecek. Bu hat için şu anki öngörülen yatırım bedeli 80 milyon dolar. 2021'deki demir çelik adına en büyük yatırımız olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

İGSAŞ tarafında potasyum nitrat ve nitrik asit yatırımlarının ardından İskenderun bölgesinde bir kompozit gübre yatırımı yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yıldız, bununla ilgili arazi çalışmalarının bittiği bilgisini verdi.

Yıldız, makine üreticilerinden teklifleri aldıklarını belirterek, 2021'in ilk yarısında başlamak istedikleri bu yatırımın yaklaşık 45 milyon dolar olacağını ifade etti.

Üç sektörde de yatırıma devam ettiklerini yineleyen Yıldız, "Toplam üç şirketimizde 200 milyon dolara yakın bir yatırım planımız mevcut. Biz yurt dışında yatırıma çok hevesli bir grubuz. Ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmak, doğru projelerle Yıldızlar Yatırım Holding'in küresel rekabet gücünü artırmak bizim için öncelikli konulardan biri ama salgının getirdiği olumsuzluklar yüzünden buradaki somut yatırımlarımızı 2022'ye kaydıracak; 2021'de ise daha çok kendi ülkemizde yatırım yapacak şekilde planlamamızı yapıyoruz." dedi.

"Devlete yük olmamayı daha doğru bulduk, kayıpları biz üstlendik"

Yıldız, sanayici bir ailenin ferdi olarak iyi, kötü, kar ve zararı göz önüne alarak yola çıktıklarını, güneşli günler kadar yağmurlu günlere de hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Bu süreçte çalışanların sıkıntı çekmesine asla izin vermediklerine vurgu yapan Yıldız, çalışanın alın terinin karşılığının bugüne kadar hep verildiğini, bunun da kendileri için namus borcu olduğunu söyledi.

Yıldız, holding olarak sürecin en başında itibaren personel çıkarmama kararı aldıklarını vurgulayarak, "Tesislerimizde bazı ünitelerimizi geçici olarak durdursak da kesinlikle kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıyoruz. Burada iki sebep var. Hem çalışanlarımızın herhangi bir gelir kaybına uğramasını istemedik hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yük olmamayı çok daha doğru bulduk. Yaşanan tüm maddi kayıpları grup olarak biz üstlendik. Bu yaklaşımımızı da süreç boyunca koruduk, bununla da gurur duyuyoruz. 2019 sonunda 4 bin 500 seviyesinde olan toplam çalışan sayımızı da bugün koruyoruz. 2021 ve ötesinde devreye alacağımız yeni yatırımlarla istihdamımızı gelecek dönemde artırmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Salgının en yoğun etkilediği sektörlerden birinin de sanayi olduğunu anlatan Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz Yıldızlar Yatırım Holding olarak 2020'ye yüzde 25 büyüme hedefiyle başladık. Yılın ilk çeyreğinde de bu hedefimizi yakaladık. Bütün grup şirketlerimizde ilk çeyreği bu seviyeye yakın, hatta bunun üzerine çıkan büyüme rakamlarıyla noktaladık. Sonrasında ise salgının getirdiği zorluklarla beraber ikinci çeyrekte bir miktar yavaşlamamız oldu. Tüm olağanüstü koşullara rağmen Nisan-Haziran döneminde de 2019'daki performansımızı korumayı başardık. Üçüncü çeyrekle birlikte ise ülkemiz ekonomisinde yaşanan büyüme bizim Topluluk şirketlerimize de yansıdı. Geldiğimiz noktada yıl sonunda ciromuzu yüzde 20 artırmayı başardık ve konsolide ciromuz yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde gerçekleşti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu