Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na rekor katılım olduğu kaydedildi. Şampiyonaya Türkiye genelinden 2 bin 856 sporcunun katıldığı belirtildi.

25-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na 74 ilden 682 kulüp katılıyor. Bayanlarda 1360, erkeklerde 1496 sporcunun yer aldığı şampiyona için açılış töreni düzenlendi. Törene Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon yöneticileri, kulüp idareci ve antrenörleri ile sporcular katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok törendeki konuşmasında Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, "Atatürk diyor ki, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim'. Sevgili gençler, dolayısıyla kendinize bir hedef koyuyorsunuz, hedefi olmadan başarı olmaz" ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Metin Şahin ise taekwondo dünyasında iyi bir konumda olduklarını belirterek, "Hedefimiz dünyanın her tarafında Türk milletini temsil etmek ve bayrağı dalgalandırmaktır. Öncelikli hedefimiz budur. Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile bugün dünyada en başarılı federasyonlardan biridir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılış töreni

- Belediye Başkanı Turgut Altınok'un açıklamaları

Federasyon Başkanı Metin Şahin'in açıklamaları

Karşılaşmalardan detaylar



Kaynak: DHA

- Ankara