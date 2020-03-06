: Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Grup Müsabakaları başladı

06.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:03

Türkiye Güreş Federasyonunu organize ettiği "Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Grup Müsabakaları", Erzincan'da başladı.

Merkez Spor Salonu'ndaki 3 ayrı minderde başlayan ve 3 gün sürecek müsabakalara, 29 ilden 250 sporcu katılıyor.

Güreş müsabakaları öncesi sporcular, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Başımız sağolsun' pankartı açarak Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerleri andı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından müsabakalara başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm sporculara başarı diledi.

Güreş İl Temsilcisi Mehmet Özsoy da şampiyonada ilk 10'a girecek sporcuların 22-26 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye şampiyonasında illerini temsil etmeye hak kazanacağını ifade ederek, "Müsabakalara 29 ilden 250 sporcu katıldı. Bu gün başlayan müsabakalar 8 Mart'ta sona erecek." dedi.

Kaynak: AA

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