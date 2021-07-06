Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası'nda Taha Caner Aybul ve Hatice Aslan 3. oldu
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Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası'nda Taha Caner Aybul ve Hatice Aslan 3. oldu

Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası'nda Taha Caner Aybul ve Hatice Aslan 3. oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası'nda Taha Caner Aybul ve Hatice Aslan 3. oldu.

Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası'nda Taha Caner Aybul ve Hatice Aslan 3. oldu.

Sırbistan'ın Ruma şehrinde düzenlenen ve 1 Temmuz'da başlayan Savate Dünya Şampiyonası sona erdi. 15 ülkeden 175 sporcunun katıldığı Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 sporcu mücadele etti. Şampiyonada ayrıca Türk hakemler Akif Altındoğan ve Abbas Can Kök de yer aldı.

Turnuvada 45 kiloda Taha Caner Aybul ve 52-56 kiloda Hatice Aslan 3. oldu.

Savate Federasyonu Başkanı Satılmış Kibaroğlu, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük fedakarlık yapan sporcularımıza, ailelerimize ve Savate Milli Takımı'na maddi, manevi destek olanlar sayesinde ülkemizi ve bayrağımızı gururla temsil ettik. 1999 yılından bu yana federasyon olma yolunda aralıksız çalışmalarımızı yaptık. Camia olarak tek temennimiz bir an önce savate branşının Spor Bakanlığı'na bağlanıp, yolumuza devletimizin kontrolünde gitmek. Ülkemizi legal olarak temsil etmektir. Bu şampiyonaya katılmamızı orada olmamızı sağlayan ve bize destek veren birçok kişi ve kuruluşlarına teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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