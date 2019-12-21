Haberler » Spor » Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Başladı - Spor

Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciğinin 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.

21.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:33
Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Başladı

Gençlik ve İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciğinin 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.


İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde 2 gün boyunca yapılacak olan müsabakalarda sporcular doğru hamlelerle dereceye girmeye çalışacak. Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcular 'da yapılacak olan Yıldızlar Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler