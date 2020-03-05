Yıldızlar Ligi'nde Marmaris fırtınası

05.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:55

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün 6 sporcusunun yer aldığı Muğla Voleybol İl Karması, Türkiye'nin ilk 12 takımından biri oldu.



Muğla Voleybol İl Karması, sporun yaygınlaştırılması ve alt yapı sağlanması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda hayata geçirilen ANALİG'in voleybol dalında büyük başarı elde etti. 12 sporcusundan 6'sının Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün sporcusu olduğu Muğla Voleybol İl Karması, baş antrenör Esra Balıkçoğlu eşliğinde 12-17 Mart tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı. Bilecik ve Kütahya'da birinci olan ardından yarı finallerin oynandığı Kırşehir'de de başarı elde eden Muğla İl Karması, 81 ilden ilk 12 arasına girme başarısı gösterdi.



Marmaris'ten 6 sporcu var



Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden Naz Aydin, Havin Kaplan, Ayce Turgut, Ecem Naz Tuncel, Ekin Tırpan ve Yıldızay Uyumaz'ın yer aldığı karma takım 2 hafta sonra gerçekleştirilecek finallerden de umutlu. Başantrenör Esra Balıkçıoğlu, hedeflerinin ilk dörde kalmak olduğunu belirterek şunları söyledi; "İlçemiz adına böyle bir başarıya imza attığımız için çok mutluyuz. Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden 6 sporcumuz var. Diğer ilçelerden de başarılı sporcularımız var. Çocuklarımızın hepsi muazzam. Hedefimiz finale kalmanın ötesinde ilk dörde adımızı yazdırmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a, Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı'ya ve yönetim kurulu üyelerine tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA