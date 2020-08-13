Yıldızlar kupayla döndü Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Yıldız Kadın takımı, U18 Atletizm Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Atletizm Ligi final yarışları Denizli'de tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Toto Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyonda Büyükşehirli sporculardan Edanur Yaşar 400 metre engel, Iraz Engin uzun atlama, İrem Aydın disk atma, Arzu Atlı cirit atma yarışlarında birinci sırada yer aldı. Yüksek atlamada Esra Kalkan ikinci olurken, 200 metrede Habibe Okçu, 2000 metrede Damla Hasta, Gülle'de Gökçe Erken, Çekiç'de Zehra Türknaz Özırmak üçüncü oldu. Büyükşehirli sporcular, 4x100 Bayrak ve İsveç Bayrak yarışlarında da üçüncülük elde etti.

Toplamda 17 madalya ile 141 toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U18 Atletizm Ligi'ni Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından üçüncülük kupasıyla kapattı.

Kaynak: Bültenler