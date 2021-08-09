Yıldızlar karate Mersin il birinciliği sona erdi
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Yıldızlar karate Mersin il birinciliği sona erdi

Yıldızlar karate Mersin il birinciliği sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen "Yıldızlar Karate İl Birinciliği" bugün yapılan kata ve kumite müsabakalarıyla sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen "Yıldızlar Karate İl Birinciliği" bugün yapılan kata ve kumite müsabakalarıyla sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan, il geneli 50 sporcunun katılımı ile Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen "Yıldızlar Karate İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi. Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, "Gençlerimizi bu salonlarımızda deneyimli antrenörlerimize emin ellere teslim ettiğiniz için siz değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Velilerimize antrenörlerimizin eşliğinde yapılacak çalışmalara mutlak suretle getirmelerini rica ediyorum. Bizler İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şuan bu salonda gördüğüm bu görüntü ailelerimiz çocuklarının arkasında olması buda bizleri mutlu ediyor. Şuan yapılacak olan il seçmelerinde başarılı olup olmamaktan ziyade gençlerimizin ve ailelerinin bu tür organizasyonlarda uyum içerisinde olmaları bizler için gurur ve onur verici. Bizler İl Müdürlüğü olarak vazifemiz çocuklarımızı sporun içerisine çekip tesislerimizden faydalanmalarını sağlamak. Velilerimize de bu konuda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren ve ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakaların ardında başarılı olan sporculara başarı belgesi verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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