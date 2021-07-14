SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
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SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladıReşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- Yıldızlar Judo Turnuvası, Kilis'te 18 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- Yıldızlar Judo Turnuvası, Kilis'te 18 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

UNICEF tarafından, Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış programına; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, davetliler ve sporcular katıldı.

Judocuların geçiş töreni yaptığı turnuvanın açılışında konuşan UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, Türkiye genelinden 18 ilden Türk ve Suriyeli çocukların yarışacağını belirterek, "Bu etkinlik UNICEF'in, Kilisli çocukların ve gençlerin, sosyal katılımının gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. UNICEF'in proje ortaklarından olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bugünkü etkinliğe katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum? dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise Kilis'te 5'inci kez judo turnuvası düzenlendiğini ifade ederek, 'Turnuvamız 18 ilden 350 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek. Günümüzde gençlerimizin ve çocuklarımızın hareketliliğinin azaldığı, sadece bilgisayar ve cep telefonlarıyla, teknolojik araçlarla oyunlara bağımlılığının arttığı bu dönemde, sporla yaşayan, sporun bir yaşam kültürü haline gelmesi için yarınlarımızın teminata olan gençlerimizin iyi yetiştirilmesi için hepimize görevler düşüyor' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan turnuvanın 3 gün süreceği belirtildi.

SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
SPOR Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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