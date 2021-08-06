Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapılacak
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Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapılacak

Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Judo Federasyonu, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın 13-15 Ağustos'ta Aksaray'da düzenleneceğini bildirdi.

Judo Federasyonu, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın 13-15 Ağustos'ta Aksaray'da düzenleneceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, federasyonun 2021 faaliyet programında yer alan yıldızlar kategorisi Türkiye Judo Şampiyonası'nın 13-15 Ağustos tarihlerinde Aksaray'da yapılacağı belirtildi.

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasının sağlıklı şartlarda yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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