Yıldızlar eskrim tarihinde ilk madalya Alisa İsbir'den geldi - Haberler

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Yıldızlar eskrim tarihinde ilk madalya Alisa İsbir'den geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Yıldızlar eskrim tarihinde ilk madalya Alisa İsbir'den geldi

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde milli eskrimcilerden flörede Alisa İsbir ve kılıç kategorisinde Tolga Aslan bronz madalya kazandılar.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde milli eskrimcilerden flörede Alisa İsbir ve kılıç kategorisinde Tolga Aslan bronz madalya kazandılar.

Yıldız kızlar flörede milli sporcu Alisa İsbir, kazandığı bronz madalya ile Türk eskrim tarihinin bu kategoride en iyi Avrupa derecesini elde etti. Yıldız erkekler kılıç kategorisinde ise Tolga Aslan bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda yıldız kızlar flörede Fatma Zehra Anbarlılar çeyrek finalde veda ettiği şampiyonayı 6'ncı sırada tamamladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

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