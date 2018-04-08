Yıldızlar Bahar Kupası Okçuluk Yarışması
Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Bahar Kupası Okçuluk Yarışması, sona erdi.
Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Bahar Kupası Okçuluk Yarışması, sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 6 Nisan'da başlayan organizasyona, 21 ildeki 41 kulüpten 101'i erkek 183 sporcu katıldı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporcu ve kulüpler şunlar:
Klasik yay erkekler
1- Mesut Sapmaz (Vedat Erbay Spor Akademisi)
2- Samet Ak (Alp Okçuluk)
3- Doruk Ekin Esatoğlu (Yaşamkent İlker Spor Kulübü)
Klasik yay kızlar
1- Aysima Karaoğlu (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
2- Berra Kafalıer ( Marmara Okçuluk Spor Kulübü)
3- Zeynep Köse (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)
Klasik yay kadet karma takım
1- Demka Okçuluk ( Ezgi Başaran - Çağrı Çolakoğlu)
2- İstanbul Ferdi (Yağmur Karagöz - Yusuf Eren Albayrak)
3- Marmara Okçuluk Spor Kulübü (Selin Şatır - Ahmet Emir Şener)