Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Gürcistan'da başlayacak.
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Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Gürcistan'da başlayacak.
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Boks Milli Takımı şampiyonaya 13 erkek ve 13 kadın olmak üzere toplam 26 sporcu ile katılacak. Şampiyona 12 Temmuz'da sona erecek.

Ayrıca açıklamada, "Camiamız içerisinde dolaşan bazı bilgi kirlilikleri bulunmaktadır. Yıldız erkekler ve yıldız kadınlar boks milli takımlarımız yapılan seçmelerle belirlenmiş, kamp süreci sona ermiş ve şampiyon olan sporcularımızın tamamı tam kadro olarak tüm masrafları (kamp, otel, konaklama, ulaşım, harcırah ve kıyafet) Türkiye Boks Federasyonu tarafından karşılanmıştır. Bugün Gürcistan'a hareket edecek olan kafilemize Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diler, tüm boks camiamıza saygılarımızla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Yıldızlar milli takım kafilesinde bulunan sporcular şunlar:

Yıldız erkekler:

Emirhan Aktürk (46 kilo), Refik Kartal (48 kilo), Berat Karaarslan (50 kilo), Çağrı Fidan (52 kilo), Talha Bayrak (54 kilo), Abdulsamet Eroğlu (57 kilo), Enes Kaynar (60 kilo), Ahmet Gündüz (63 kilo), Tarık Ahmet Çelebi (66 kilo), Yusuf İslam Yakut (70 kilo), M. Halil Doğru (75 kilo), İslam Aziz (80 kilo), Beyazıt Atılır (+80 kilo)

Yıldız kadınlar:

Filiz Işık (46 kilo), Hümeyra Balta (48 kilo), Hiranur Öztürk (50 kilo), Pınar Özkan (52 kilo), Tuğba Nur Uzun (54 kilo), Zübeyde Nur Yamaç (57 kilo), Sudenaz Ballıoğlu (60 kilo), Esmaül Hüsna Babat (63 kilo), Yağmur Tayyar (66 kilo), Nisanur Yüksel (70 kilo), Tusem Eylül Önem (75 kilo), Fatma Kadıköylü (80 kilo), Dilan Balakkız (+80 kilo).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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